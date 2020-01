Venezuela

Portugal vai continuar a manter boas relações com o Governo do Presidente Nicolás Maduro e com a oposição venezuelana, disse hoje a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, vincando que é uma forma de "proteger" a comunidade lusa local.

"O Governo português tem uma política oficial em termos das relações, aqui na Venezuela. O objetivo é manter boas relações com o Governo [do Presidente Nicolás Maduro] e manter boas relações com a oposição de forma a proteger a nossa comunidade", disse Berta Nunes.

A governante falava à agência Lusa e ao Jornal da Madeira, no Estado venezuelano de Carabobo (170 quilómetros a oeste de Caracas) no âmbito de uma visita ao consulado geral de Portugal em Valência.