Actualidade

O judoca português Jorge Fonseca, campeão do mundo da categoria -100kg, vai ser galardoado com o prémio Ética no Desporto de 2019, uma distinção atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

"Entre outros momentos, Jorge Fonseca protagonizou um emblemático gesto de partilha para com uma jovem fã [...]. Não indiferente à história de vida de Teresa Santos, o campeão mundial ofereceu-lhe a sua medalha de ouro", justifica o IPDJ.

Teresa está institucionalizada num centro de acolhimento temporário infantil, sendo que a atleta de 13 anos do Judo Clube da Marinha Grande, aluna na Escola Guilherme Stephens, despertou para a modalidade no Desporto Escolar.