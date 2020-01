Luanda Leaks

O Bloco de Esquerda (BE) esteve hoje reunido com os trabalhadores da Efacec, por causa das questões "reputacionais" que envolvem a sua acionista Isabel dos Santos, devido ao processo 'Luanda Leaks', e enviou perguntas ao Governo.

Em informação enviada às redações, o partido adiantou que "através do deputado José Soeiro reuniu-se com as Comissões de Trabalhadores da Efacec Energia e da Efacec Engenharia".

O BE tomou, assim, "conhecimento dos problemas da empresa e da apreensão dos trabalhadores relativamente à garantia do seu futuro e dos postos de trabalho, bem como das consequências dos danos reputacionais associados à participação da empresária angolana na Efacec, agora que se revelam amplamente as características da origem da sua fortuna e os esquemas a que esta está associada".