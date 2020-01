Vírus

O Presidente da República afirmou hoje estar a acompanhar a situação relacionada com o novo coronavírus e adiantou que, até agora, a comunidade portuguesa na China "ainda não foi atingida" e, em Portugal, "não há nenhum caso" provado de contaminação.

"O Governo tem acompanhado isto a par e passo, dia a dia. Eu tenho acompanhado porque me é comunicado aquilo que se passa e, felizmente, há todas as condições, até agora, para podermos dizer que a nossa comunidade lá não foi atingida e que cá ainda não há nenhum caso que possa ser considerado como provado de contaminação", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que falava em Sabrosa, distrito de Vila Real, após a apresentação do livro "Cartas a Miguel Torga".

O chefe de Estado referiu que já está também "tudo preparado para o seu acolhimento cá, em condições de saúde consideradas as adequadas".