Actualidade

A dívida pública federal do Brasil subiu 9,5% em 2019 e chegou a 4,248 biliões de reais (920 mil milhões de euros), valor recorde, informou hoje a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia brasileiro.

O valor representa um aumento de 9,5% em relação a 2018, quando a dívida foi de 3,877 biliões de reais (840 mil milhões de euros).

Assim, a dívida pública federal, que inclui os endividamentos do Governo brasileiro dentro e fora do país, atingiu no ano passado o maior patamar da série histórica, que teve início em 2004.