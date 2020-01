Vírus

Duas das ligações marítimas entre Macau e Hong Kong vão ser suspensas e as restantes vão sofrer uma redução no número de viagens a partir desta quinta-feira para evitar a propagação do novo coronavírus chinês.

"Em resposta às medidas de prevenção e controlo da propagação do novo tipo de coronavírus aplicadas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a fim de reduzir o risco da propagação do vírus, o Hong Kong Marine Department vai suspender as ligações marítimas entre Kowloon e Tuen Mun em Hong Kong e o Porto Exterior de Macau e a Taipa, a partir da 00:00 do dia 30 de janeiro", pode ler-se no comunicado da Direção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água de Macau.

A mesma entidade informou que "as ligações marítimas entre Sheung Wan e o Aeroporto Internacional de Hong Kong e o Porto Exterior de Macau e Taipa continuam a funcionar, com redução do número de viagens, de acordo com as necessidades".