Venezuela

O número de pedidos de nacionalidade portuguesa está a aumentar no interior da Venezuela na área do Consulado Geral de Portugal em Valência, tendo atingido os sete mil, disse à Lusa a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

Em contrapartida, segundo Berta Nunes, os pedidos de nacionalidade abrandaram no Consulado Geral de Portugal em Caracas, a capital do país. A governante adiantou que "Caracas tem mais do dobro dos pedidos de Valência".

"Pudemos verificar que o Consulado (em Valência) tem vindo a aumentar o número de atos consulares. A procura da nacionalidade não dá também sinais de abrandar, (houve) cerca de sete mil pedidos de nacionalidade no ano passado", disse.