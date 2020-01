Cofina/Media Capital

Os acionistas da Cofina e da Media Capital reúnem-se hoje em duas assembleias-gerais (AG) extraordinárias para aprovarem o negócio da venda da dona da TVI, pelos espanhóis da Prisa, à detentora do Correio da Manhã.

Segundo uma convocatória divulgada pela Cofina, os acionistas irão debater dois pontos: "deliberar sobre a alteração da redação do n.º 2 do artigo 4.º dos estatutos da sociedade, autorizando o Conselho de Administração para aumentar o capital social da sociedade, com definição de condições de exercício da referida autorização", e um outro ponto com mais alterações estatutárias, nomeadamente sobre o funcionamento da administração. A Cofina vai realizar um aumento de capital de até 85 milhões de euros.

Também hoje, os detentores de títulos da Prisa reúnem-se em Madrid, para aprovar a venda da Vertix, que detém 94,96% da Media Capital, à empresa liderada por Paulo Fernandes e outros dois pontos: a ratificação da nomeação de María Teresa Ballester Fornés como diretora independente da Prisa e uma delegação de poderes.