Actualidade

Pelo menos 39 pessoas morreram num alegado ataque 'jihadista' perpetrado contra um mercado numa localidade do norte de Burkina Faso, no passado sábado, segundo confirmou o Governo.

O ataque de homens armados não identificados ocorreu em Silgadji, na região do Sahel (norte), no passado sábado, embora a informação só tenha sido divulgada no início desta semana.

"As operações de rastreio efetuadas na zona pelas forças de defesa e segurança permitem-nos constatar a morte de 39 dos nossos concidadãos neste ataque cobarde e bárbaro", afirmou o Governo num comunicado divulgado na terça-feira.