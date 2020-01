Actualidade

O filme "Todos os mortos", uma coprodução entre Brasil e França, no qual participa a atriz portuguesa Leonor Silveira, está entre os 18 trabalhos em competição pelo Urso de Ouro do festival de cinema de Berlim.

O diretor artístico, Carlo Chatrian, apresentou hoje, em conferência de imprensa, os 18 filmes de 18 países em competição, numa 70.ª edição do festival que tem a cidade de Berlim como inspiração.

"Não fazemos filmes, recebemos filmes. Não começámos o processo de seleção com uma ideia em mente, isso seria errado. Já tínhamos dito no início que queríamos que esta edição do festival tivesse Berlim presente, como tema. Por isso ficámos felizes por ver a concurso filmes que focam as diferentes identidades e almas de Berlim", realçou Chatrian aos jornalistas.