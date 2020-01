Actualidade

As perspetivas para a inflação em Angola mantêm-se negativas nos próximos meses, estimando-se que chegue aos 24% no final de 2020, segundo o gabinete de estudos económicos do Banco Fomento Angola (BFA).

A nota informativa a que a Lusa teve acesso refere que a inflação homóloga, que foi de 16,9% em dezembro, deverá ir subindo gradualmente "em resultado dos efeitos desfasados da significativa depreciação em outubro, devendo chegar perto dos 24% no final de 2020".

Em resultado disso, a política monetária deverá manter-se restritiva, servindo igualmente para conferir estabilidade ao mercado cambial.