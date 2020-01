Actualidade

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública espera para sexta-feira, na greve nacional na Função Pública, uma grande manifestação com "milhares e milhares" de trabalhadores de todo o país a deslocarem-se para Lisboa e a "fecharem serviços".

"Vai ser uma grande ação de luta, com milhares e milhares de trabalhadores a deslocarem-se para Lisboa. Muita gente a manifestar a intenção de vir. Vão fechar serviços", disse a coordenadora da Frente Comum (CGTP), Ana Avoila hoje em conferência de imprensa.

Segundo Ana Avoila, os trabalhadores estão "indignados" com a proposta que o Governo fez e com a "postura" do executivo durante as negociações do Orçamento do Estado para 2020, que foi votado na generalidade em 10 de janeiro, estando a votação final global marcada para 06 de fevereiro.