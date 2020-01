Actualidade

A plataforma Airbnb defende a criação de um regulador europeu de serviços digitais, uma proposta que fez chegar, através de várias cartas, a líderes de cidades europeias e representantes da União Europeia (UE), segundo um comunicado hoje divulgado.

"A Airbnb apoiou hoje o apelo a que a proposta de modificação da Diretiva de Comércio Eletrónico (o 'Digital Services Act') inclua a criação de um regulador europeu, com o objetivo de que o futuro enquadramento regulatório sirva de um modo mais efetivo a todos os interessados, incluindo as cidades, os governos e as empresas", revelou a plataforma digital de aluguer de alojamentos, na mesma nota.

Segundo a Airbnb, "um regulador único proporcionaria aos responsáveis políticos e às plataformas digitais a orientação necessária para apoiar o desenvolvimento de procedimentos regulatórios sólidos, que sejam efetivos para todos e que cumpram com as normas comunitárias".