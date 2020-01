5G

A fabricante chinesa Huawei congratulou-se hoje com as recomendações feitas pela Comissão Europeia relativamente às redes móveis de quinta geração (5G) na União Europeia (UE), mas não comentou as restrições propostas por Bruxelas.

A Comissão Europeia aconselhou hoje os Estados-membros da UE a aplicarem "restrições relevantes" aos fornecedores considerados de "alto risco" nas redes 5G, incluindo a exclusão dos seus mercados para evitar riscos "críticos".

Em causa está a "caixa de ferramentas" hoje divulgada pela Comissão Europeia com recomendações de "ações-chave" para os Estados-membros implementarem para mitigar possíveis ciberataques, ações de espionagem ou outro tipo de problemas relacionados com o desenvolvimento desta nova tecnologia.