Vírus

O Governo timorense aprovou hoje, em Conselho de Ministros, um conjunto de medidas de prevenção e controlo do Coronavírus 2019-nCoV, que prevê compra de equipamentos, definição de espaços de diagnóstico e retirada de cidadãos timorenses da China.

A resolução, apresentada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio da Costa Babo, estabelece a atribuição de uma verba, cujo valor não foi divulgado, para compra de equipamento, vestuário e adaptação de espaços físicos específicos para diagnóstico de eventuais casos clínicos, segundo comunicado do Conselho de Ministros.

As medidas aprovadas, prossegue o comunicado, preveem igualmente que essa verba possa ser usada também "para suportar despesas com a retirada de cidadãos timorenses residentes nas zonas críticas da província chinesa afetada e com a sua deslocação para as cidades de Pequim ou Xangai, estadia ou outras relacionadas".