Actualidade

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, exonerou a sua assessora jurídica no parlamento, de acordo com um despacho publicado hoje no Diário da Assembleia da República.

A saída de Rute Serôdio do gabinete de Joacine Moreira no parlamento deve-se a "motivos pessoais", disse à agência Lusa fonte do gabinete do Livre na Assembleia da República.

De acordo com o despacho publicado no Diário da Assembleia da República, Rute Serôndio foi exonerada do cargo de assessora jurídica "com efeitos a partir do dia 30 de dezembro de 2019".