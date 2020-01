Actualidade

O major-general Milhais de Carvalho, principal arguido na Operação Zeus, negou hoje ter recebido dinheiro proveniente do esquema de sobrefaturação nas messes da Força Aérea, sublinhando que nunca foi o "líder de um grupo de bandidos".

"Quero negar completamente todas as acusações. Estou de peito aberto para colaborar com a justiça. Já decorreu bastante tempo sobre os factos e este processo. Reafirmo o que está na minha contestação: estou inocente, nunca fui corrupto, nunca falsifiquei nenhum documento, e muito menos fui o líder de um grupo de bandidos. Os prejuízos para a minha vida particular já foram bastante intensos e só quero que isto se resolva rapidamente", afirmou o arguido, agora na reserva, na primeira vez que falou em todo o processo.

A Operação Zeus conta com 68 arguidos - 30 militares (16 oficiais e 14 sargentos) e 38 civis, entre empresas e pessoas individuais. Pela sobrefaturação na aquisição de bens alimentares e matérias-primas para a confeção de refeições nas messes da Força Aérea e do Hospital das Forças Armadas, os militares recebiam dinheiro e presentes dos fornecedores, em função da intervenção de cada um.