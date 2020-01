Vírus

Dezassete cidadãos portugueses na China, a quase totalidade na região chinesa de Wuhan, já pediram para deixar o país devido ao surto do novo coronavírus, disse hoje fonte europeia à Lusa, citando dados do Governo português.

"Ao todo, 17 portugueses já manifestaram vontade de sair da China, de acordo com as autoridades portuguesas", indicou fonte da Comissão Europeia à Lusa, após um ponto de situação feito esta tarde pelo executivo comunitário com representantes dos Estados-membros relativamente ao surto.

A mesma fonte adiantou que "a maioria destes portugueses que pediram para sair deverão estar em Wuhan", já que existem aeroportos a funcionar noutras cidades chinesas.