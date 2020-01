OE2020

O secretário-geral do PS recusou hoje que os socialistas pretendam acabar com os 'vistos gold', contrapondo que o objetivo é reorientar os investimentos e acabar com a sua concentração no imobiliário de Lisboa e do Porto.

António Costa assumiu esta posição no final das Jornadas Parlamentares do PS, em Setúbal, num discurso em que também se referiu à proposta da bancada socialista de alteração ao Orçamento do Estado para acabar com os 'vistos gold' por investimento imobiliário nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Entre outros críticos, essa proposta mereceu já reparos por parte do presidente da Câmara da capital, Fernando Medina.

Perante os deputados socialistas, António Costa saiu em defesa da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, alegando que as medidas a introduzir no setor da habitação "não seriam completas se não houvesse uma reorientação ao nível dos 'vistos gold'".