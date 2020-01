Actualidade

O camaronês Aboubakar, em tratamento a um derrame no joelho direito, falhou hoje o início da preparação do FC Porto para o jogo com o Vitória de Setúbal, da 19.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', Vincent Aboubakar, em tratamento, juntou o seu nome aos de Pepe (tratamento e ginásio), Danilo (tratamento), Nakajima (tratamento e ginásio) e Zé Luís (tratamento e ginásio) no boletim clinico.

O avançado camaronês integrou os eleitos do treinador Sérgio Conceição para o jogo de terça-feira com o Gil Vicente (2-1), mas foi substituído na ficha de jogo, já depois de ter feito o aquecimento, pelo lateral argentino Saravia.