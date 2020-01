Brexit

A presidente da Comissão Europeia prestou hoje tributo a todos os britânicos que contribuíram para a construção da União Europeia, durante o "quase meio século" de pertença do Reino Unido ao bloco prestes a chegar ao fim.

"Como presidente da Comissão Europeia, antes de mais quero prestar tributo a todos os britânicos que contribuíram tanto durante quase meio século de pertença do Reino Unido à UE, e penso em todos aqueles que nos ajudaram a criar as nossas instituições, pessoas como o comissário Arthur Cockfield, conhecido como o 'pai' do nosso Mercado Único, ou Roy Jenkins, presidente da Comissão Europeia que fez tanto para abrir caminho à nossa moeda única", declarou Ursula Von der Leyen.

Na sua intervenção perante o Parlamento Europeu num debate que antecede a votação do Acordo de Saída do Reino Unido da UE pela assembleia - o último passo formal para a concretização do 'Brexit' dentro de dois dias - lembrou também os "milhares de funcionários europeus de nacionalidade britânica que devotaram as suas vidas e carreiras à Europa e que fizeram tanto para construir a nossa União", afirmando que "farão sempre parte da família" europeia.