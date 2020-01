Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, enviou hoje condolências ao Brasil, atingido por tempestades que afetam principalmente a região sudeste e que já deixaram dezenas de mortos.

Em declarações aos jornalistas na sede da ONU em Nova Iorque, nos Estados Unidos, Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral, disse que as Nações Unidas estão em contacto com o Governo brasileiro e prontas para apoiar o país.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, enviou uma carta de condolências ao Governo do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e ao povo do país sul-americano.