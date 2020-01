Actualidade

A 40.ª edição do Fantasporto vai começar no dia 25 de fevereiro, com o programa de filmes clássicos, tendo, na abertura oficial, "Adverse", de Brian Metcalf, no dia 28 daquele mês.

"Para salvar a irmã, um motorista tem de se infiltrar num perigoso grupo criminoso, sob indicação de um dos seus passageiros. Com Mickey Rourke ('The Wrestler') e um fabuloso leque de actores, vindo do realizador de 'Living Among Us'", adianta a sinopse de "Adverse".

Segundo o programa do Festival Internacional de Cinema do Porto, o evento prossegue no Rivoli - Teatro Municipal, até ao dia 08 de março, tendo o filme "Loop", de Bruno Bini, na sessão de encerramento.