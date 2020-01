Actualidade

A Bonifrates, de Coimbra, completa hoje 40 anos de existência como cooperativa, que, apesar de amadora, assume uma exigência profissional nas suas peças, onde a ideia do teatro como exercício de cidadania está sempre presente.

Fundada em 29 de janeiro de 1980, por 11 membros fundadores, a maioria dos quais com ligações aos grupos de teatro universitário de Coimbra, a Cooperativa Bonifrates veio criar um espaço até então inexistente - as companhias profissionais Escola da Noite e Teatrão foram criadas nos anos 1990 -, assumindo sempre o teatro como "um exercício de cidadania".

"Na altura, surgiu a constatação de que não tínhamos lugar no âmbito do teatro universitário, que um ritmo que não era aquele que queríamos e, ao mesmo tempo, não havia em Coimbra nenhuma companhia de teatro profissional. Então, decidimos avançar com a cooperativa para produzir teatro de qualidade com pessoas com alguma experiência", disse à agência Lusa João Maria André, da direção da cooperativa e um dos membros fundadores.