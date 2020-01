Actualidade

A EDP Renováveis (EDPR) assegurou contratos de 20 anos, num leilão italiano, para a venda de energia eólica produzida por três parques com capacidade total para 109 megawatts (MW), foi hoje comunicado ao mercado.

"A EDP Renováveis, S.A. assegurou um 'Contract for Diference' de 20 anos, no leilão de energia eólica italiano, para a venda de energia eólica produzida por três parques com capacidade total para 109 MW", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a empresa liderada por Manso Neto, os projetos eólicos deverão iniciar as operações em 2021 e a capacidade atribuída à EDPR representa 20% do total do leilão e tem um preço médio atribuído de 62 euros por megawatt por hora (MWh).