OE02020

A deputada do BE Mariana Mortágua anunciou hoje o voto "a favor de todas as propostas orçamentais que apresentem uma redução do IVA da eletricidade", nomeadamente do PSD e PCP, rejeitando "qualquer tipo de jogo parlamentar nesta matéria".

Em conferência de imprensa no parlamento, Mariana Mortágua considerou que "a intransigência do PS quanta à descida do IVA da eletricidade contrasta com o consenso social e parlamentar relativamente a esta medida", avisando que os socialistas "não tem maioria absoluta" e por isso não podem "pretender governar com base na chantagem e na intransigência".

Deixando claro que não há "qualquer negociação sobre esta medida nem uma garantia sobre a sua aprovação", a deputada do BE quis deixar claro o compromisso do partido para as votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2020: "votaremos a favor de todas as propostas que apresentem uma redução do IVA da eletricidade", nomeadamente da proposta do PCP e do PSD.