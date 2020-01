Actualidade

O euro baixou hoje face ao dólar, tendo atingido um mínimo de dois meses, devido à preocupação com as consequências económicas do coronavírus que causou forte aversão ao risco e favoreceu a compra de dólares.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1005 dólares, abaixo do valor a que negociava na terça-feira quase à mesma hora (1,1013 dólares), depois de ter recuado até 1,0992 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,1001 dólares.