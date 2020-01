Actualidade

Uma cidade anónima ferida pelo fenómeno turístico é o tema de fundo da peça "Turismo", uma criação de Tiago Correia para o coletivo A Turma, a estrear na sexta-feira, no auditório Campo Alegre do Teatro Municipal do Porto.

Nascido de pesquisas realizadas em 2017 em cidades como Porto, Loulé e Barcelona, "Turismo" é um projeto mais direcionado para a "gentrificação", que está a atingir quase toda a Europa, com proporções "desmedidas" em Lisboa e Porto, disse à agência Lusa Tiago Correia, que também assina a encenação.

"Todos os dias ouvia falar de pessoas que iam ser despejadas, ouvia falar da Airbnb, da Ryanair, dos 'tróleis', dos aviões, dos prédios que estavam a ser demolidos ao lado de minha casa", observou Tiago Correia, sublinhando que o texto foi escrito enquanto, ao lado do local onde trabalha, um prédio ia sendo mandado abaixo. Foi esta vivência que Tiago Correia pretendeu colocar no espetáculo.