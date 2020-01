Actualidade

O exército israelita anunciou hoje um reforço militar na Cisjordânia ocupada e perto da Faixa de Gaza com "tropas de combate", um dia depois do anúncio do plano dos Estados Unidos para resolver o conflito israelo-palestiniano.

"Após uma avaliação da situação, foi decidido fortalecer as nossas unidades na Judeia e Samaria [designação dada à Cisjordânia pelas autoridades israelitas] e em Gaza com tropas de combate suplementares", informou o exército israelita num comunicado, sem fornecer mais pormenores.

Esta decisão surge depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter apresentado na terça-feira na Casa Branca, em Washington, ao lado do primeiro-ministro israelita em funções, Benjamin Netanyahu, a sua "visão" de um plano de paz entre israelitas e palestinianos.