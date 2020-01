Actualidade

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), que gere a política monetária ao país, manteve as taxas de juro entre os 1,50% e os 1,75%, foi hoje anunciado.

Num comunicado divulgado no final da reunião do Comité de Política Monetária da Reserva Federal, a entidade reiterou o desígnio de "monitorizar" as implicações na economia mundial, que poderá sofrer abrandamentos devido ao coronavírus originado na China.

A última alteração nas taxas de juro de referência aconteceu em 30 de outubro de 2019, a terceira descida no ano.