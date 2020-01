Actualidade

O Plano Nacional das Artes (PNA), desencadeado em junho de 2019, levou já 65 escolas de Norte a Sul do país a executarem projetos culturais, tendo em conta a diversidade sociocultural, patrimonial e artística do território onde se inserem.

Isto significa que estas 65 escolas já têm delineadas a temática, o propósito ou o "caminho cultural" que querem seguir, estando os seus programas em fases diferentes de desenvolvimento, disse hoje à Lusa o comissário do PNA, Paulo Pires do Vale, no Porto.

As escolas que já avançaram com o Projeto Cultural de Escola, integrado na área dedicada à "Educação e Acesso" do plano, criaram um cargo de coordenador em cada, que é responsável por desenhar o programa cultural adaptado ao contexto, em parceria com as autarquias, as estruturas artísticas e a comunidade educativa.