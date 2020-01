Cofina/Media Capital

Os acionistas da Cofina, reunidos hoje em assembleia-geral, aprovaram o aumento de capital até 85 milhões de euros para o financiamento da compra da TVI, foi hoje comunicado ao mercado.

"Em assembleia-geral extraordinária, hoje realizada, tendo estado presentes ou representados acionistas detentores de 76.573.594 ações correspondentes a 74,66% do capital social e dos direitos de voto da sociedade foi deliberado [...] alterar a redação do número 2 do artigo 4.º dos estatutos da sociedade, autorizando o Conselho de Administração para, mediante parecer prévio do Conselho Fiscal, deliberar o aumento do capital social da sociedade [...] num montante global máximo de 85.000.000,05 euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em cima da mesa esteve também a alteração aos "artigos 14.º, 15.º, números 1 e 5, 16.º, número 3, 17.º, número 1, e 20.º, números 1 e 2, bem como o aditamento de um novo número (número 4) ao artigo 16.º e de dois novos números (números 3 e 4) ao artigo 20.º dos Estatutos da Sociedade", que foi igualmente aprovada.