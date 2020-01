Actualidade

Portugal "vai apreciar o pedido de proteção internacional feito hoje pelos 11 cidadãos marroquinos" que chegaram de barco ao Algarve, adiantou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em comunicado.

"Portugal vai apreciar o pedido de proteção internacional feito hoje pelos 11 cidadãos marroquinos que foram detetados ao largo da Ilha de Armona, no concelho de Olhão. O grupo, composto por homens com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos, será ainda hoje transferido para Lisboa", lê-se no comunicado.

O mesmo documento refere que o SEF e o Conselho Português para os Refugiados "acautelaram o alojamento para os 11 requerentes de proteção internacional".