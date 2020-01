Actualidade

O piloto Paulo Gonçalves, que morreu vítima de uma queda no Rali Dakar, foi hoje condecorado, a título póstumo, com o Colar de Honra ao Mérito Desportivo, a mais alta distinção que o Governo pode entregar no campo desportivo.

O anúncio da condecoração a título póstumo foi feito pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que tutela a pasta do Desporto, durante a 24.ª Gala do Desporto, da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), a decorrer no Casino Estoril.

"O Governo decidiu atribuir, a título póstumo, a mais alta distinção desportiva nacional, o Colar de Honra ao Mérito Desportivo", declarou, enaltecendo os "extraordinários feitos" e "a marca de água de ética e de altruísmo" do malogrado 'motard' de Esposende.