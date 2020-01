Vírus

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) acusou hoje as autoridades chinesas de censura e de violarem direitos humanos na resposta à epidemia que causou 170 mortos e infetou mais de 7.700 pessoas na China continental.

"A resposta do Governo chinês ao surto de coronavírus foi inicialmente atrasada ao ocultar informações do público, subnotificar casos de infeção, subestimar a gravidade da infeção e desconsiderar a probabilidade de transmissão entre humanos", afirmou a HRW em comunicado.

A organização não-governamental (ONG) garantiu que "as autoridades detiveram as pessoas por 'boatos', censuraram as discussões 'online' da epidemia, restringiram as reportagens dos 'media' e falharam em garantir acesso adequado aos cuidados médicos a pessoas com sintomas de vírus e outras pessoas com necessidades médicas".