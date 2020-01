Vírus

Os 26 turistas oriundos da província chinesa de Hubei, centro do surto do novo coronavírus, em quarentena em Hac-Sá, Coloane, vão ser transferidos para uma pousada na Taipa, anunciaram hoje as autoridades de Macau.

De acordo com um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) vai "encaminhar gradualmente os turistas" da Pousada de Juventude de Hac-Sá para a Pousada Marina Infante, por se ter atingido "a lotação dos quartos de quatro e de duas camas".

Se "o número de pessoas a necessitar de isolamento" aumentar, as autoridades teriam que recorrer aos quartos de 16 camas" na Pousada de Juventude, mas "considerando que o risco de contágio aumenta com a concentração de pessoas, o Governo irá utilizar o Pousada Marina Infante como centro de isolamento".