(REPETIÇÃO) Leiria, 30 jan (Lusa) - Um concerto de António Chainho e Rão Kyao no Mosteiro da Batalha marca a abertura da 38.ª edição do festival Música em Leiria, que arranca a 20 de março e leva concertos a 12 concelhos do Centro, até 25 de abril.

Em comunicado divulgado hoje, o Orfeão de Leiria, que organiza o festival, anunciou António Chainho e Rão Kyao como protagonistas do espetáculo de abertura na Batalha, com entrada livre no Mosteiro de Santa Maria da Vitória. A Orquestra XXI encerra a edição de 2020 do Música em Leiria, com concerto no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

O Música em Leiria apresenta-se como "o mais antigo do país, a decorrer sem interrupções" e surge este ano com parcerias inéditas com o Cistermúsica, em Alcobaça, e com a Semana Santa de Ourém.