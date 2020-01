Vírus

O analista de jogo David Green afirmou hoje à Lusa que a perda de jogadores nos casinos de Macau, um dos efeitos do novo coronavírus chinês na indústria do jogo, pode aumentar as apostas ilegais via telefone.

"Mesmo sendo ilegal, espero ver a incidência de apostas por telefone nos casinos" em Macau, disse o fundador da consultora especializada em regulação de jogos em Macau Newpage Consulting.

Segundo o especialista, este tipo de apostas vai aumentar fundamentalmente porque a China suspendeu, esta semana, a emissão de vistos individuais para fora do país.