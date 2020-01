Actualidade

O indicador de sentimento económico registou fortes subidas em janeiro tanto na zona euro como no conjunto da União Europeia, sobretudo devido ao aumento da confiança nos setores da indústria e construção, segundo estimativas hoje publicadas por Bruxelas.

De acordo com os dados da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN), o indicador de sentimento económico subiu este mês 1,5 pontos no espaço da moeda única, para os 102,8 pontos, e 1,9 pontos no conjunto da UE a 28, para os 101,3 pontos.

Relativamente à zona euro, a DG ECFIN indica que a subida vincada do sentimento económico resulta, sobretudo, dos aumentos significativos da confiança nos setores da indústria e construção - já que entre os consumidores e no setor dos serviços manteve-se praticamente inalterada -, tendo o indicador registado fortes subidas na Alemanha (2,0 pontos) e em França (1,5).