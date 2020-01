Moçambique/Ataques

O líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) considerou que o país "não pode dar-se ao luxo de lidar com dois conflitos", um no Norte e outro no Centro, e defendeu um diálogo entre Governo e militares da Renamo.

"Moçambique não pode dar-se ao luxo de lidar com dois conflitos, um no Norte e outro no Centro, porque esses conflitos vão-se consolidando e há provas concretas de que ninguém consegue acabar com a guerrilha", afirmou Daviz Simango, em declarações à Lusa em Lisboa.

O também presidente do Conselho Autárquico da Beira defendeu que o Governo e o Presidente da República "têm de liderar" um processo de diálogo com os militares Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), o principal partido da oposição.