Vírus

Analistas disseram hoje à Lusa que a indústria do jogo vai sofrer grandes perdas nas receitas por causa do surto do novo coronavírus, porque o território não soube diversificar a economia e combater a dependência do mercado chinês.

O primeiro caso do novo coronavírus chegou a Macau na semana passada, dias antes da semana de celebrações do Ano Novo Lunar, altura em que os casinos normalmente registam enchentes e avultados ganhos provenientes das apostas dos milhares de turistas da China continental.

"As receitas irão sofrer e muito. Penso que (...) 80-90 por cento menos do que no ano anterior no jogo", disse à Lusa o advogado português especialista na área do jogo Pedro Cortés.