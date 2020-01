Actualidade

A produção de automóveis no Reino Unido caiu pelo terceiro ano consecutivo em 2019, com as construtoras a continuar a adiar o investimento devido à incerteza criada pelo processo de saída do país da União Europeia (UE).

Os números divulgados hoje pela Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Veículos (SMMT) mostram que a produção total caiu 14,2% no ano passado, para 1,3 milhões de veículos, o mais baixo desde 2010, tendo a produção caído tanto para exportação (14,7%), que representa mais de 80% das vendas, como para o mercado britânico (12,3%).

"A produção foi afetada por vários fatores, incluindo o enfraquecimento da confiança do consumidor e das empresas no mercado nacional, procura mais reduzida nos principais mercados estrangeiros, várias mudanças significativas na produção de modelos e um distanciamento do gasóleo na Europa", referiu num comunicado.