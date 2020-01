Actualidade

O Parlamento Europeu aprovou hoje, em Bruxelas, a nomeação do português Pedro Machado para membro do Conselho Único de Resolução (CUR), autoridade responsável pela resolução ordenada dos bancos insolventes.

A assembleia aprovou hoje os três nomes propostos pela Comissão Europeia para o CUR - tendo Pedro Machado sido aquele que reuniu mais consenso, com 441 votos a favor, 171 contra e 53 abstenções, com o holandês Jan de Carpentier a receber 414 votos a favor e o espanhol Jesus Saurina 404 --, tendo em contrapartida rejeitado o nome do irlandês Gerry Cross para o cargo de diretor-executivo da Autoridade Bancária Europeia, tendo esta instituição de apresentar, assim, novas candidaturas para o posto.

Ex-diretor do departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal e com uma longa carreira em regulação e supervisão financeiras, Pedro Machado já havia recebido o parecer positivo da comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, na sequência de uma audição realizada na semana passada.