Actualidade

O Chega iguala a CDU nas intenções de voto, com 6,2%, e o PS reduz a vantagem sobre o PSD para sete pontos percentuais, segundo uma sondagem divulgada hoje no Correio da Manhã e Jornal de Negócios.

De acordo com o estudo da Intercampus, realizado entre 19 e 24 de janeiro, antes do congresso dos centristas que elegeu Francisco Rodrigues dos Santos como presidente, o CDS-PP obtém 1,9% das intenções de voto, ficando atrás do partido Iniciativa Liberal, que recolhe 2,3%.

O BE e o Livre também sobem, relativamente às legislativas de outubro, registando 11,9% e 1,7% das intenções de voto, respetivamente.