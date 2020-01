Vírus

O infecciologista Jorge Atouguia referiu hoje que África tem sido poupada de doenças como o coronavírus, por ter menos ligações aéreas, menos espaços confinados e mais calor, mas tem menos meios para responder a um eventual surto.

Em declarações à agência Lusa, Jorge Atouguia identificou as principais razões para as doenças transmitidas por via respiratória atingirem menos o continente africano.

Por um lado, enumerou, "o continente africano tem muito menos ligações aéreas com o resto do mundo, quando comparado com os países do hemisfério norte. Há menos pessoas infetadas a chegarem ao continente africano e, logo, há um menor risco de contacto de pessoa a pessoa para transmissão do agente infeccioso".