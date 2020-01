Vírus

O cônsul português na cidade chinesa de Cantão aconselhou hoje os portugueses que vivem no sul da China a saírem temporariamente, após várias companhias aéreas terem cancelado ou reduzido voos a partir do país.

"Dada a propagação do vírus, e no sentido de evitar futuras dificuldades que poderão ocorrer em resultado dos cancelamentos de voos, julga-se oportuno que os cidadãos portugueses na área de jurisdição do Consulado ponderem abandonar a China temporariamente", afirmou André Sobral Cordeiro, numa mensagem partilhada via Wechat, o Whatsapp chinês.

O diplomata português confirmou à Lusa o teor da mensagem, apontando o número crescente de companhias aéreas que estão a cancelar ou a reduzir o número de voos para e a partir da China.