A conferência de líderes parlamentares associou-se hoje "por esmagadora maioria" à condenação expressa pelo presidente da Assembleia da República às "declarações xenófobas" do deputado do Chega, André Ventura, e decidiu colocar "um ponto final" num "episódio infeliz da democracia".

Em declarações sucessivas aos jornalistas no parlamento, esta mensagem foi transmitida pelos representantes do PS, BE, PCP, PAN e PEV na conferência de líderes, salientando que a posição de Ferro Rodrigues mereceu a concordância de "todos os grupos parlamentares".

Questionados sobre as iniciativas de voto de condenação que já tinham anunciado, quer o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, quer o vice-presidente da bancada do PS Pedro Delgado Alves consideraram "desnecessário" prosseguir o processo, que só serviria para "amplificar" as declarações de André Ventura.