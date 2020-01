Guiné-Bissau/Eleições

Uma missão ministerial da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) chegou hoje a Bissau para encontros com as autoridades guineenses para avaliar a situação política pós-eleitoral na Guiné-Bissau.

Após chegar a Bissau, a missão esteve reunida com o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, mas não foram prestadas declarações à imprensa.

Do Palácio do Governo, a comitiva da CEDEAO seguiu para a Comissão Nacional de Eleições, devendo depois ter um encontro com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça.