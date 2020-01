Actualidade

O Governo deverá negociar com as freguesias nesta legislatura a possibilidade de os seus eleitos desempenharem o cargo remunerado a meio tempo e salienta estar disponível para ouvir propostas e avaliar a viabilidade da redução do IVA nestas autarquias.

Tanto a isenção ou redução do IVA para as freguesias dos 23% para os 6% como a possibilidade de remuneração de pelo menos um autarca de freguesia a meio tempo, numa altura em que as freguesias vão assumir novas competências, foram reclamações dos autarcas durante o congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) realizado no passado fim de semana, em Portimão, Faro.

Em resposta a questões da agência Lusa, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública sublinhou que, "como definido no Programa do Governo, é intenção do Governo 'dotar todas as freguesias de condições para o exercício de novas competências, designadamente admitindo a possibilidade de contarem sempre com um membro exercendo funções a meio tempo', pelo que esta medida deverá ser discutida com a Anafre ainda durante esta legislatura".