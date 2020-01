Actualidade

O treinador Petit disse hoje que o Belenenses SAD vai apresentar-se "com uma estratégia bem definida" diante do líder Benfica, na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, querendo dar sequência ao trabalho desenvolvido.

"Trabalhamos dia a dia naquilo que são as nossas ideias. Temos um sistema de jogo, mas as dinâmicas podem ser diferentes, isso varia de adversário para adversário. Trabalhamos em função da estratégia do adversário e do que podem fazer, mas também das nossas ideias, para ver onde os podemos ferir", explicou o técnico, em conferência de imprensa.

Após uma derrota na estreia (1-0), com o Vitória de Setúbal, Petit retomou o caminho das vitórias na formação lisboeta, ao impor-se por 2-1 ao Portimonense e, embora o próximo jogo seja frente ao líder do campeonato, o treinador acredita que os seus jogadores "poderão fazer um bom resultado".